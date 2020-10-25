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’de 180’inci müşteriye ödül verildi

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Niğde’de 180’inci müşteriye ödül verildi
POSTA ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 180'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Niğde'de 180'inci müşteriye ödül verildi. PTT Niğde Şubesi'nin 180'inci müşterisi Hülya Bayram oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 180'inci kuruluş yılı nedeniyle Niğde'de 180'inci müşteri için Başmüdürlük binası giriş katında ödül töreni düzenlendi. 180'inci müşteri olan Hülya Bayram'a PTT'nin anlam ve önemini anlatan kitapçık, Başmüdür Bedri Evran tarafından takdim edildi. Evran, PTT'deki işlerini kolaylıkla hallettiğini ve işlemleri için burayı sık sık kullandığını ifade etti. Evran, pandemi nedeniyle bu yıl çelenk sunum töreninin yapılmadığını, kutlamaların kısıtlı yapıldığını söyledi.
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Niğde’de 180’inci müşteriye ödül verildi
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