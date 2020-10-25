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Polisten kaçarken inşaattan düştü

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Polisten kaçarken inşaattan düştü
ADANA'NIN Seyhan ilçesinde hırsızlık yapmak için girdiği inşaatta polisten kaçmaya çalışan şüpheli, birinci kattan düşerek yaralandı. Hırsızlık amacıyla Tellidere Mahallesi'ndeki bir inşaata giren İzzettin D, inşaatın bekçisi tarafından fark edildi. Bekçinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi. Polisten kaçmaya çalışan İzzettin D, binanın birinci katından düştü. Yaralanan şüpheliye ilk müdahale bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Zanlı daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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Polisten kaçarken inşaattan düştü
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