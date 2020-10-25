Ramazan’ın dünyası tablet ve cep telefonu

yaşayan ve yatağa bağımlı yaşamını sürdüren 37 yaşındaki Ramazan Parıltı, tabletinin arızalanması üzerine sosyal medya hesabından tabletinde oluşan arızanın giderilmesi için tamirci talebinde bulundu. Bunun üzerine Niğde Belediyesinde çalışan İsmail Tekin, Parıltı ile görüştü. Tekin, Ankara'da bulunan Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüleri ile iletişime geçen Tekin, Parıltı'nın ihtiyacı olan tablet, telefon alarak Niğde'ye gönderdi. Gönderilen tablet, cep telefonu ve havalı yatağı Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüsü Tekin, Ramazan Parıltı'ya teslim etti. Parıltı'nın sosyal medyada paylaşımını gördükten sonda ziyaret ettiğini ifade eden Tekin, "Ramazan kardeşimizin tableti bozulmuş ve sosyal medyadan paylaşmış tamiri için. Bende irtibata geçtim eve geldim. Tabletinin tamir olmayacağını öğrendim. Sosyal medyada bulunan Ankaralı Dünyayı iyilik kurtaracak platformu üyeleri hayırseverlerle irtibata geçtim. Onlarda Ramazan Kardeşimizin ihtiyacı olan tablet, cep telefonu ve havalı yatağı gönderdiler. Bende götürüp teslim ettim. Buradaki tek amacımız gönlüne girmek"dedi.