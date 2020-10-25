Sanayi sitesi esnafa tanıtılıyor

Mezitli'de yapılması planlanan sanayi sitesi için kayıtların devam ettiğini duyuran Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı ve MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bünyamin Önel, isteyenlerin sanayi sitesinin bitmiş halinin maketini inceleyebileceklerini söyledi. Mezitli'de herkes tarafından bir ihtiyaç olduğu kabul edilen yeni sanayi sitesi görücüye çıktı. Sanayi sitesinin bitmiş halini gösteren maketler, kooperatif binasında esnafın beğenisine sunuldu. Başkan Bünyamin Önel, "Yapılacak olan sanayi sitesinin yapımı bittiğinde nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında fikir sahibi olunabilmesi için sanayi dükkanlarının bitmiş halini gösteren maketi esnafımızın beğenisine sunduk. Kayıt yaptırmak isteyen esnaflarımız kooperatifimize gelerek gerekli bilgileri alabilirler" dedi.