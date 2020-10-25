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Sunaçoğlu 60 saatte 160 kilometre yüzecek

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Sunaçoğlu 60 saatte 160 kilometre yüzecek
KIRDIĞI rekorlarla adından sıkça söz ettiren ülkemizde en uzun ve en hızlı şekilde ultra mesafeleri yüzen Mersinli rekortmen sporcu Alper Sunaçoğlu, 2021 yılında gerçekleşecek olan yeni bir dünya rekoru için hazırlıklara başladı. 2010 yılında Anamur'dan KKTC Girne'ye 78 kilometre mesafeyi 26 saat 15 dakikada, federasyonu hakemleri nezaretinde yüzerek bir rekora imza atan rekortmen milli sporcu bu defa sınırları daha da zorlayarak Anamur'dan KKTC Girne şehrine yüzerek gidip yüzerek geri gelecek. Toplamda 160 km yüzecek olan sporcu Alper Sunaçoğlu, "Ben daha önce de Kıbrıs'a 78 km mesafeyi 26 saat 15 dakikalık sürede yüzerek bir rekor kırmıştım. Bu defa 25 saatte Türkiye'den Kıbrıs'a yüzeceğim, bu sayede bir önceki rekorumu egale edeceğim. Türkiye Kıbrıs arasını 25 saate düşüreceğim" diye konuştu.
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Sunaçoğlu 60 saatte 160 kilometre yüzecek
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