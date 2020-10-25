Sürücülere gereksiz korna çalmayın uyarısı

, "Korna trafiği açmaz" sloganıyla kent merkezinde araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Şubesi ekipleri, kent merkezinde gürültü kirliliğinin önüne geçmek için korna uygulaması yaptı. "Korna trafiği açmaz" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada ekipler, durdurdukları toplu taşıma araçlarının sürücüleri başta olmak üzere herkesi gereksiz korna çalmamaları için uyardı. Ekipler, kamu huzurunun bozulması durumunda para cezası yazabileceklerini hatırlattığı sürücülere bilgilendirici broşürler de dağıttı.