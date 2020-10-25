Teknik direktör Ümit Özat hata istemiyor

TFF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda saat 13.30'da Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ümit Özat oyunculardan sahada dikkatli olmalarını istedi. "Hata istemiyorum" diye konuşan Özat, "zor bir süreçten geçiyoruz. Bu maçı mutlaka ka zanmamız gerek" dedi.



ÖNEMLİ BİR EKSİĞİMİZ YOK

Takımda önemli bir eksiğin bulunmadığını belirten Özat, "Üst üste maçlar oynuyoruz. Lig maratonu yoğun bir tempoda geçiyor. Rakibin gücünü biliyoruz. Bu maçı alıp bir seri yakalamak en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu. Bu arada karşılaşmayı İzmir bölgesi Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Utku Tunavelioğlu ve Hüseyin Aylak üstlenecek.