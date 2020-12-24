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60 metrelik siloyu 8 saniyede enkaza çevirdiler

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
60 metrelik siloyu 8 saniyede enkaza çevirdiler
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Murat Arslan ve Arş. Gör. Jülide Yüzbaşı tarafınca hazırlanan yıkım projesi ile Gaziantep'te bir çimento fabrikasında bulunan betonarme silo 8 saniyede enkaza çevrildi. Dünyada ikinci, Türkiye'de ilk uygulama olma özelliğindeki yıkım, dev binalar ve altyapı projelerinde gerçekleştirdiği patlatmalarla uluslararası belgesel kanallarının da ilgisini çeken patlatma uzmanı Mehmet Güler organizasyonunda gerçekleştirildi.
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60 metrelik siloyu 8 saniyede enkaza çevirdiler
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