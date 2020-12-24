Ablası minik Duru’yu uyuyor sanmış

MERSİN'DE babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan'ın ölümünden sorumlu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Duru'nun ablası Duygu Tan tanık olarak dinlenirken, sanıklar ilk ifadelerine ekleyecek bir şeylerinin olmadığını belirtti. Kardeşinin helikopterde uyuduğunu sandığını söyleyen Duygu Tan, ne kendisinin ne de kardeşinin helikopterin fişini prize takmadığını söyledi. Davanın üçüncü duruşması Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 4 sanık, Duru Tan'ın babası Zafer ve annesi Nilgün Tan ile kızları Duygu Tan, taraf avukatları ve davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada Duru'nun ablası Duygu Tan tanık olarak dinlendi.