ALS hastası şiir kitabı yazdı

ADANA'DA hayatını solunum cihazına bağlı sürdüren Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası Yasin Asma (49), 'Gözlerini Kapatmadan Göremezsin' adlı şiir kitabı çıkardı. Özel donanımlı göz bilgisayarı kullanarak iletişim sağlayan Asma, 'Çakallarla Dans' isimli belgesel roman ve otobiyografisi için hazırlığını yapıyor. Kızı Meryem Zeynep Asma "Babamın şiir kitabında daha çok hastalığı ile ilgili yaşadığı süreçlere bağlı hikayeler bulunuyor. Geride bir şeyler bırakmak ve insanlara ders vermek amacıyla yazdı. Yakın zamanda bir de roman çıkaracak. Babam diğer hastalara göre hayata daha pozitif bakıyor. Yaşamayı çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz" dedi.