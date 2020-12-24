Başkan Kocaispir sahaya hızlı indi

KORONAVİRÜSÜ yenerek sağlığına kavuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 'Adana Adalet Sarayı' önünde ve Atakent Mahallesinde çalışmaları denetleyen Başkan Kocaispir yetkililerden bilgi aldı. Kovid -19 salgınına yakalanarak bir süredir evinde karantinada bulunan Başkan Kocaispir karantina süresinin tamamlanmasıyla birlikte sahaya indi. Sağlığına tekrar kavuşan Başkan Kocaispir, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yüreğir sınırları içerisinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan yeni 'Adana Adalet Sarayı' önünde devam eden çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi alan Başkan Kocaispir, Adana Adalet Sarayı etrafında yapılan sokak sağlıklaştırma, peyzaj düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarını denetledi. Daha sonra Atakent Mahallesi'ne geçen Başkan Kocaispir, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmak için Kulak Kent Sitesi ile Süleyman Özcan Ortaokulu arasında yeni açılarak zemin hazırlığı yapılan sokakta incelemelerde bulundu. Yeni sokağın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Kocaispir, "Ekiplerimiz burada güzel bir çalışma yapıyor. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve muhteşem bir peyzaj çalışması ile sokak sağlıklaştırma çalışmamızı tamamlayacağız" dedi.