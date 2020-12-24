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Eymen, ’dan istediği muhabbet kuşuna kavuştu

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Eymen, Bakan Soylu’dan istediği muhabbet kuşuna kavuştu
OSMANİYE'DE yaşayan Eymen isimli çocuk, evde beslediği kaplumbağasını, annesi başkasına verince üzüntüsünü dile getiren konuşma yapıp sosyal medyaya yükledi. Küçük Eymen, daha sonra sosyal medya hesabından mesaj yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan muhabbet kuşu istedi. Bakan Soylu, Eymen'in isteğini Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne iletti. Polis ekipleri de temin ettikleri muhabbet kuşunu, kafesiyle birlikte Eymen'e hediye etti. İsteğinin yerine getirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Eymen, polislere ve Bakan Soylu'ya teşekkür etti.
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Eymen, Bakan Soylu’dan istediği muhabbet kuşuna kavuştu
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