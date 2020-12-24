Gaziantep’te kurallara uyulmuyor

GAZİANTEP'TE, çarşıların bulunduğu bölgelerde yoğunluk devam ediyor. Sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapılan caddelerde, polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları uyarıyor. Vaka sayılarının düşüş gösterdiği Gaziantep'te, yoğunluğun en fazla olduğu ve çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde ise vatandaşlar sosyal mesafe kuralını ihlal edip, yan yana yürüyerek alışveriş yapmaya devam ediyor.Caddede birçok kişi sosyal mesafe kuralını ihlal ederken, bazı kişilerin ise maskelerini çene altına indirdiği görüldü. Caddede görev yapan polis ve zabıta ekipleri ise vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda ikaz ediyor. Öte yandan Gaziantep'te polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği saptanan 595 kişiye idari para cezası kesildi.