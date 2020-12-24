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’te Var projesi

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Gaziantep’te Okulda Şenlik Var projesi
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, "Okulda Şenlik Var" Projesi ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Türkiye Fair Play Ödülleri Sportif Fair Play Tanıtım Dalı'nda ödül aldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nce "İyiye, doğruya, güzele" sloganıyla bu yıl 38'incisi verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nde, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan ve 245 okulda 207 bin öğrenciye ulaşan "Okulda Şenlik Var" Projesi, Sportif Fair Play Tanıtım Dalı'nda Kutlama Mektubu'na laik görüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü projede özellikle kırsal kesimlerde spor yapma imkânı bulamayan öğrencilere ulaşıp onların spor yolu ile eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Öğrencilere fiziksel ve mental gelişimleri için belirli bir disiplin içerisinde ekip ruhu ve sporcu ahlakıyla hareket etmeleri eğlendirerek öğretildi.
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Gaziantep’te Okulda Şenlik Var projesi
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