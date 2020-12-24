Greyfurt altın çağını yaşıyor

KORONAVİRÜSÜN ardından iç piyasada tüketimi neredeyse hiç olmayan greyfurta başta İngiltere ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden yüksek talep gelmeye başladı. Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu sene 3 liradan alıcı buluyor. Türkiye'de 54 bin dönüm, Adana'da ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan Star Ruby ve Rio Red cinsi greyfurtun bahçelerdeki hasadı başladı. Geçen yıl bahçede 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan ve yurt dışına gönderilen ürün, bu sene de korona nedeniyle başta İngiltere ve Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine 2 buçuk ile 3 lira arasında fiyatla ihraç ediliyor. Bu fiyatlar ise hem çiftçiyi hem de tüccarı memnun ediyor.. Türkiye genelinde 54 bin dönüm alanda greyfurt ekim alanının olduğu bunun yüzde 75'ini Adana'nın karşıladığı belirtildi.