Hatayspor yenilgiye çok üzüldü

SÜPER Lig'in 14. haftasında konuk ettiği'a 1-0 yenilen'un teknik direktörü Ömer Erdoğan,dedi., karşılaşmada sezonun en iyi futbolunu oynayan bir'un olduğunu söyledi. Maçta 90 dakika baskı ve hücum yaptıklarını ifade eden Erdoğan,dedi. Erdoğan, ligin 15. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.