Hatayspor yenilgiye çok üzüldü

SÜPER Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Trabzonspor
'a 1-0 yenilen Atakaş Hatayspor
'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Trabzon karşısında bir kez daha futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk"
dedi. Erdoğan
, karşılaşmada sezonun en iyi futbolunu oynayan bir Hatayspor
'un olduğunu söyledi. Maçta 90 dakika baskı ve hücum yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Gerçekten beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk. Oyuncularım sahada her şeyi denedi, bir tek golümüz eksikti. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz"
dedi. Erdoğan, ligin 15. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.