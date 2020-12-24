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Kros ligi finali ’da koşuldu

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Kros ligi finali Adana’da koşuldu
U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali Adana'da yapıldı. 23 şehirden 166 sporcunun katılımıyla Yüreğir Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Yolu'nda gerçekleşen yarışları, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ulakçı, Genel Sekreter Halil Akkaş, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar takip etti. Heyecan ve çekişmeli geçen yarışlarda Ağrı Gençlik Spor Kulübü, Ankara Etimesgut, Kütahya Belediyespor, Erzurum Karayazı Belediyesi, İstanbul BBSK, Kayseri Talas Süleymanlı kadın erkek takımlarda dereceye girerken Enbiya Yazıcı, Mervan Haykır, Batuhan Eser, Elanur Çoban, Dilek Koçak ve Büşra Güldes da ferdi kategoride kürsüye çıktı.
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Kros ligi finali Adana’da koşuldu
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