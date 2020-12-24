Kros ligi finali Adana’da koşuldu

U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali Adana
'da yapıldı. 23 şehirden 166 sporcunun
katılımıyla Yüreğir Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Yolu'
nda gerçekleşen yarışları, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ulakçı, Genel Sekreter Halil Akkaş, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar
takip etti. Heyecan ve çekişmeli
geçen yarışlarda Ağrı Gençlik Spor Kulübü, Ankara Etimesgut, Kütahya Belediyespor, Erzurum Karayazı Belediyesi, İstanbul BBSK, Kayseri Talas Süleymanlı
kadın
erkek takımlarda dereceye girerken Enbiya Yazıcı, Mervan Haykır, Batuhan Eser, Elanur Çoban, Dilek Koçak ve Büşra Güldes
da ferdi kategoride kürsüye çıktı.