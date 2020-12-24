Melih ABİ: Cam silenlerden sonra şimdi de gül satanlar bıktırıyor

Işıklardaki tehlikeyi önleyin lütfen.Vatandaşı canından bezdirdiler.Malum cam silenler ayrı bir sorun.Silme dendiğin de araca zarar veriyorlar.Sil dendiğinde kirli bezle camı kirletiyorlar.Para vermezsen yine sorun! Açık alanlarda sorunlar var maalesef!Gül satanlar da aynı.Gül uzatıyorlar aldın aldın, almadın başlıyorlar tehdide.Hem de yanınızda karınız veya kız arkadaşınız olmasına rağmen.Haliyle huzurunuz kaçıyor.Bir çözüm lazım.Karayollarından ve kavşaklardan bu tipler uzaklaştırılmalı.Daha sıkı tedbirler almak lazım.Bu maske takmayıp uyarılanlara hakaret edenleri anlamıyorum.Adamlar hem suçlu hem de güçlüler.Maske takmadığınız için potansiyel bir tehlikesin.Görevli memur durdurunca hakarete varan laflar ediyorsun.Vallahi bunların anlayacağı dil dayak.Maske, mesafe ve hijyen.Bu üç kurala uyun diye insanlar adeta yalvarıyor.Bir de uyaranları tehdit neyin nesi?Ceza bile kar etmiyor, başka yaptırımlar gerekir.Alın gözaltına, atın nezarethaneye!