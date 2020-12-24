Pandemi ile değişen dünyayı resmedecekler

NİĞDE'DE, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanların değişen yaşam tarzlarının, alışkanlıklarının, iletişim biçimlerinin görsel sanatlar yoluyla ifade edileceği "Pandemi ile Değişen Dünyam" konulu resim yarışması düzenlenecek. Niğde Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile belediye arasında sanatsal faaliyetlerin artırılması, yaratıcı yeteneklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, bölgenin kültür varlıklarının sanat aracılığıyla tanıtılması amacıyla "Görsel Sanatlar Yarışmaları" düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı. Üniversitede düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da katıldı. Özdemir, insanların sosyal hayatlarındaki olanaklarının kısıtlandığı pandemi sürecinin olumsuz etkilerini, sanatın iyileştirici ve bütünleştirici gücünü kullanarak giderebilmeyi amaçladıklarını belirtti. 25 Aralık-25 Ocak tarihleri arasında başvuruları alınacak yarışmaya, örgün eğitim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile kentte ikamet eden sanatseverler başvurabilecek. Bu kapsamda, çeşitli sanatsal etkinlikler düzenleyeceklerini aktaran Özdemir, "İçinde bulunduğumuz durumun sanatçıların üretimlerine olan etkilerini gözlemlemeyi amaçlayan bu yarışmayla sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Yarışma sonucunda ödül kazanan eserleri, 5 Şubat'tan itibaren Niğde Belediyesi sergi salonunda vatandaşların ziyaretine sunacağız" dedi. Başvurular, Niğde Belediyesine elden veya kargo yoluyla yapılacak, teslim edilen eserler seçici kurul tarafından değerlendirilerek sergilenmeye değer bulan ve ödül kazanan eserlerin sahiplerine e-posta yoluyla bilgi verilecek.