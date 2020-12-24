Şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor

ADANA'NIN 'Nimet Ablası' olarak bilinen ve daha önce 4 kez büyük miktarda ikramiyenin isabet ettiği biletleri satan büfe sahibi Erdal Çiçek, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesi 100 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi büyük olunca şehir dışına kargo ile bilet göndermeye başladı. Ziyapaşa Bulvarı üzerinde 24 yıldır gazete ve piyango bayiliği yapan Erdal Çiçek, daha önceki yıllarda sattığı Milli Piyango biletlerine 1,5 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon TL ikramiye çıktığını bundan dolayı kentte 'Adana'nın Nimet Ablası' olarak anıldığını kaydetti. Bu yıl Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi kapsamında 100 milyon olan büyük ikramiye için birçok kente kargo ile bilet gönderdiğini belirten Çiçek, "Satışlar çok iyi gidiyor.