Şifalı bitkiler projeyle tanıtılacak

ADANA ve çevresinde yetişen şifalı bitkileri valilik ve Çukurova Üniversitesi'nin (ÇÜ) iş birliğinde yapılacak projeyle kayıt altına alınarak, ilaç endüstrisinin ve vatandaşların yaygın kullanımı amacıyla tanıtılacak. Çukurova'da yetişen şifalı doğal bitkiler, endemik türlerden çaylar, bir kısım otlar ve baharatlarla birlikte Adana Valiliği ve Çukurova Üniversitesince kayıt altına alınarak kategorize edildikten sonra hazırlanan bir proje ile Türkiye genelinde tanıtımı yapılacak. Proje ile bölgede yetişen 450 kadar şifalı bitki, çay ve baharatın hem tanıtılması hem de ilaç sanayi ile normal kullanıma daha fazla sunulması hedefleniyor. Vali Süleyman Elban, sadece endemik olarak 450 bitki türü barındıran Çukurova'nın zengin bir bitki çeşitliliğine ve örtüsüne sahip olduğunu belirtti. Elban, çalışmalarda özellikle Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi'nin bu endemik türlerin korunması geliştirilmesi, henüz belki de bulunmamış yeni türlerin tespiti ve yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de üniversitenin botanik bahçesinde halk tarafından tıbbi amaçlarla kullanıldığı bilinen yaklaşık 200 bitki türü olduğunu belirtti.