Yılbaşı öncesi sahte içki ele geçirildi

GAZIANTEP'TE polisin sahte içki imalatı yapılan 3 adrese yapılan baskınlarda satışa hazır halde yüzlerce şişe içki bulundu. Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek, sahte içki üreten, insan sağlığını riske atan ve haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda sahte alkol imalatanesi olarak kullanılan Güneykent Mahallesindeki 3 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 464 adet doldurulmuş halde içki şişesi, 180 litre etil alkol, bin 585 adet şişe kapağı, 513 adet doluma hazır halde şişe, 5 rulo içki etiketi ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında işlemlere başlandı.