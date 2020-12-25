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’da operasyonu: 3 gözaltı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
ADANA'DA terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren Yamaçlı ve Meydan gruplarında aktif oldukları öne sürülen 5 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardın TEM ekipleri, adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheli yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari kişilerin ise yakalanmasına çalışılıyor.
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Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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