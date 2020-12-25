ADASO’dan tedarik zinciri finansmanı protokolü

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ziraat Bankası iş birliği ile geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen "Ziraat Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi"ne Adana Sanayi Odası da dahil oldu. Projenin tanıtım toplantısı, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ziraat Bankası 1. Bölge Yöneticisi Ertuğrul İspaha, 2. Bölge Müdürü Murat Kara ve banka yöneticilerinin katılımıyla, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, "Global olarak yaşanan ekonomik dar boğazdan dolayı finansman akışında aksamalar yaşanan bu dönemde, TOBB öncülüğünde Ziraat Bankası ortaklığı ile hayata geçirilen "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" üretim ve tedarik zincirine can suyu olacak nitelikte" dedi. Projenin ana amacının tedarikçi ve alıcıların alım satım işlemlerini Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirmesi olduğunu söyleyen Kıvanç, "Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilen alım satım işlemlerimde tahsilat konusunda her iki tarafın da riskleri sıfıra indirilmiş olacak" diye konuştu. Başkan Kıvanç, "ADASO üyelerinin faydalanabileceği proje ile tedarik zincirinin aksamadan devam etmesi, satıcının ve alıcının güvenle ticaretini yapması, piyasalardaki nakit akışının hızlanması ve iş hacminin artması hedefleniyor" dedi.