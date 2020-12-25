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Binlerce litre sahte içki ele geçirildi

’da sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir eve baskın yapan polis, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirirken olayla ilgili 1 kişiyi de gözaltına aldı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da para kazanmak uğruna insanların sağlığını hiçe sayarak sahte içki üretimi yapan kişilere yönelik mücadele devam ediyor. KOM ekipleri, sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir eve düzenlediği baskında, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesi dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında, damıtma sistemi kurulduğu ve sahte içki üretildiği belirlendi. Baskında 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
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Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
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