Hayır duaları bizleri güçlendiriyor

Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen mobil kovid ekipleri köy köy gezmeye devam ediyor. Mobil ekipler, hem koronavirüse yakalanmış hastalarının ayağına ilaçlarını götürüyor hem de hastalarla temaslı bulunan kişilerden evlerinde sürüntü alarak hastanelerin yükünü azaltıyor. Salgının ilk gününden itibaren koronavirüsle mücadelede sahada aktif olarak görev yapan Adana Yüreğir Devlet Hastanesi Mobil Kovid Ekipleri Sorumlu Hekimi Ayhatun Topal, "Gittiğimiz her evden hayır dualarıyla uğurlanıyoruz. Köylerdeki hastaların evine gittiğimiz de komşu evlerdeki insanlar bahçeye çıkıp bize bol bol dua ediyor. Bu da bizi psikolojik olarak güçlendiriyor" dedi.Hedeflerinin hastaların taleplerini en kısa süre de karışlamak olduğunu söyleyen Dr. Ayhatun Topal, "Hastanın hareketini azaltmak amacıyla evlerine gidiyor onları muayene ederek tedavilerine hızlıca başlıyoruz. Bu sayede hastane yükünü azaltıyoruz. Bu dönemde vatandaşlarımızın taleplerini ilk 24 saatte karşılıyoruz. Hastalarımızdan tek isteğimiz, karantinayla ilgili süreçlerini düzgün tamamlamalarıdır. Koronavirüs salgını sonlanması için maske, mesafe ve hijyen kurallarını uymamız gerekiyor. Geri kalan kısmını Allah'ın izniyle hep birlikte atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Son bir aydır da gezici kovid ekiplerinde görev yapan Dr. Topal şöyle konuştu: "Kovid hastaları ve temaslı kişiler karantinaları bulunduğu için toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasak. Çok uzak köylerdeki hastalar kendi imkanlarıyla hastaneye gelmeye zorlanıyorlar. Bu yüzden mobil hizmetimizden oldukça memnunlar. Gittiğimiz her yerde hayır dualarıyla karşılanıp, uğurlanıyoruz. Köylerdeki hastaların evine gittiğimiz de komşu evlerdeki insanlar bahçeye çıkıp bize bol bol dua ediyor. Bu anlamda hep destekleniyoruz. Bu bize psikolojik olarak iyi geliyor, bizi güçlendiriyor."Pandemi döneminde tüm sağlık çalışanları olarak mesai kavramı olmadan canla başla görevlerini sürdürdüklerini söyleyen Dr. Ayhatun Topal sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu yaptığımız ekip işi, sadece sahadaki personelle olacak iş değil. İşin teknik kısmı da var. Bizi bu her konuda destekleyen Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekimiz Haşim Onur Uluöz' e teşekkür ediyorum. Eksiğimiz olduğunda kendilerine ilettiğimiz de dakikalar içinde hallediliyor"