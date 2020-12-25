Melih ABİ: Hala önlem almamakta direniyorsanız bu yazıyı iyi okuyun

Geçtiğimiz günlerde Kovide yakalanan bir arkadaşımın karantina günlerini yazmıştım.Bugünde yakınını kaybeden bir okurumuzun paylaştıklarını yazmak istiyorum.Maske mesafe temizlik kurallarına uymayanların kulağına küpe olsun!Alıntıdır."Ben mi çok evhamlı düşünüyor ve beklentiye giriyorum, yoksa bugün yaşadıklarımızın mı olmaması gerekiyordu?Kayınbabamı maalesef Kovid 19'dan toprağa verdik.Kabasakal mezarlığına bir cenaze arabası gelip diğeri gitti, sürekli bir devir daim düşünün.Öyle uzun uzun dualar, vaazlar falan yok artık.Her şey çok daha hızlı ve seri.Sabah mezarlığa gittiğimde Kovid vakalı ölümler için orada full koruma beyaz tulumlu bir ekip karşılayacağını düşünürken eskisi gibi bir defin gerçekleştirildi.Tabuttan ceset torbasını da biz çıkardık, mezara da biz yerleştirdik.Ağlayarak birbirimize sarılmalar ise cabası...Kulaktan kulağa duyduğuma göre çok sayıda insan defnedilmiş Adana'da.Bunun kaçı kaza, kaçı normal ölümdür, geçen yıl bu zamanlar Kovid olmadan önce sayılar buna yakın mıydı, tartışılır!Bizim ölüm raporunda bulaşıcı hastalık yazıyor...Lütfen herkes aşırı dikkat etsin yaşamak için herkes kendi önlemini alabildiğinden daha fazla alsın.Bana bir şey olmaz demeyin, bu işi ciddiye almayıp ortalıkta boş boş gezmeyin...Ciddiye alıp kendini izole edenler sizin yüzünüzden daha ne kadar evde kalabilir.Bu iş uzadıkça uzuyor." Evet gerçekten uzadıkça uzuyor.Dünya tedirgin gerekli gereksiz sokakta gezmeyin.Kurallara uyun.Kendiniz için, yakınınız için, aile fertleriniz için!