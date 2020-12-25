Sumudica ile devam edebiliriz

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı'de 3 haftadır galip geldiklerini ve önlerindeki maçları da kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.'yı deplasmanda 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan, maçın başından sonuna kadar üstün olduklarını belirtti.İyi bir takıma sahip olduklarını belirten Büyükekşi,dedi.Teknik direktör'nın sözleşmesinin hazirana kadar olduğunu da hatırlatan Büyükekşi,yorumunu yaptı.GAZIANTEP FK'nın oynadığı 13 maçın 12'sinde forma giyen Muhammet Demir, attığı 5 gol ve yaptığı 3 asistle takımına büyük katkı sağladı. Araklı doğumlu 28 yaşındaki kiralık forvetin Başakşehir kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor.