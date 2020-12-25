Sumudica ile devam edebiliriz

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig
'de 3 haftadır galip geldiklerini ve önlerindeki maçları da kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Kasımpaşa
'yı deplasmanda 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Mehmet Büyükekşi
, maçın başından sonuna kadar üstün olduklarını belirtti.
BERABERLİK DÖNEMİ BİTTİ
İyi bir takıma sahip olduklarını belirten Büyükekşi, "İlk haftalarda maalesef sürekli berabere kalıyorduk. Hala en çok berabere kalan takımlardan biriyiz. 6 beraberliğimiz var ama o şanssızlığımızı kırdık. Şu anda arka arkaya 3 maçtır kazanıyoruz. Oynadığımız takımların hepsi (Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa) son derece başarılı takımlar"
dedi.
BAŞARI BÖYLE DEVAM EDERSE...
Teknik direktör Marius Sumudica
'nın sözleşmesinin hazirana kadar olduğunu da hatırlatan Büyükekşi, "Henüz ilk devre bile bitmedi. Zamanımız var. İnşallah takımımız aynı başarıyı devam ettirirse hocamızla görüşmeler yapacağız. Hedef önce önümüzdeki haftalarda, aylarda aynı başarıyı sürdürebilmek, motivasyonumuzu en üstte tutabilmek"
yorumunu yaptı.
DEMİR GİBİ GOLCÜ
GAZIANTEP FK'nın oynadığı 13 maçın 12'sinde forma giyen Muhammet Demir, attığı 5 gol ve yaptığı 3 asistle takımına büyük katkı sağladı. Araklı doğumlu 28 yaşındaki kiralık forvetin Başakşehir kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor.