Bu teknede balık ekmek şehit çocuklarına bedava

balık ekmek satışı yapan bir tekne sahibi, şehit çocuklarına ücretsiz yemek veriyor. Uygulamayı babasına öneren ve tekneye "Şehit çocukları bu tekneden ücretsiz yemek yiyebilirler. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir" yazan tabela asan üniversite öğrencisi Meliha Gözübüyük, "Şu an bu şekilde konuşabiliyorsam Allah'tan sonra şehitlerimiz sayesinde. Bizim de ailelerine bir katkımız olsun istiyoruz" dedi. Mersin'de Çamlıbel Balıkçı Barınağında balık ekmek satışı yapılan Tarsuslu Kaptanın Yeri isimli teknedeki tabela, oradan geçenlerin dikkatini çekiyor Şehit çocuklarına ücretsiz yemek fikrini ortaya atan tekne sahibinin kızı 19 yaşındaki Meliha Gözübüyük, teknede babasına sürekli yardım ettiğini söyledi. Sosyal medyada, farklı bir şehirde bir markette böyle bir uygulama yapıldığını gördüğünü aktaran Gözübüyük, "Ben de ekran görüntüsü alıp babama gönderdim, Ardından harekete geçtik" dedi.