Dedesinden öğrendiği sanatı geleceğe taşıyor

insanlık tarihiyle yaşıt en eski sanat dallarından olan 'pentür' sanatının Hatay'daki son temsilcisi Aytek Can Günaltay, dedesinden öğrendiği mesleği, yaşatmak için mücadele veriyor. Resim sanatının bir uzantısı olan ve bir dönemin mobilyaları ile kadife kumaşlarına verdiği desenlerle günümüze kadar gelen pentür sanatını yarım asrı aşkındır sürdürmeye çalışan Günaltay, oturduğu evini atölyeye çevirdi. Hatay'da dönemin en iyi pentür ustası Fransız Lisesi resim öğretmeni olan dedesi Mehmet Emin Atahan'dan devraldığı mesleğine sahip çıkan Günaltay, geçen süre zarfında Türkiye'nin farklı illerinde çalışarak geçimini sağladığını söyledi.