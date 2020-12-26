Erhan Özmen: İtibar kazandıran faiz kararı

Merkez Bankası Perşembe günü açıkladığı 200 baz puanlık beklentilerin üzerindeki faiz artışı kararı ile fiyat istikrarını sağlamak için kararlığını ifade etmiş oldu. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada da altının çizildiği üzere, aşıya ilişkin olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren vakalar, alınan kısıtlama tedbirlerinin sektörlere etkisi, virüsün mutasyonu derken küresel ekonomiye dönük belirsizlikler devam ediyor. Dolayısıyla, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarı için kararlılığını net şekilde ifade eden Merkez Bankası bu belirsizlik ortamında tersine hamleler yapmak zorunda kalır mı bilemiyorum. Önümüzdeki süreçte piyasa faizlerinin yükseleceği aşikâr… Ama yapılan faiz artışının enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için önemli ve de gerekli bir hamle olduğu da aşikâr. Bundan sonra herkes üzerine düşeni yapmalı. Merkez bankası üzerine düşeni yaparak Türk Lirasına itibar kazandırdı. Asıl itibar hareketi paramızı sevmek ile ilgili. Merkez Bankası güven verecek biz de kendi paramızı severek itibarını yükselteceğiz. Ekonomi yönetimi reform adımları atacak biz de TL'yi seveceğiz. Üretmeye, katma değer yaratmaya daha çok gayret edeceğiz.

REKORLARIN TAKIMI



Bir kentin süper ligde oynayan bir futbol takımı varsa maddi manevi kazanan topyekûn şehir oluyor. Gaziantep Futbol Kulübü bu sezon başarıları ile bizi gururlandırıyor. Mevcut durumdan dolayı şehir esnafı futbol karşılaşmalarının ekonomik getirisini alamıyor ama bu zor günlerde Gazianteplilere moral veriyorlar ki, buna şu aralar çok ihtiyacımız var. Oynadığı son 21 maçın tamamında bize gol sevinci yaşattı Gaziantep FK. Son 12 maçta yenilmeyerek, en uzun süre yenilgisizlik serisine imza attı. Kendi evinde en uzun süredir yenilmeyen takım oldu. Ve bu takım birkaç hafta sonra bu şehre neyi konuşturur, göreceğiz. Bu başarının kahramanlarını yürekten kutluyorum. Kıymetli Valimiz Davut Gül, kıymetli başkanımız Fatma Şahin ve aynı kıymette iki değerimiz Adil Sani Konukoğlu ve Mehmet Büyükekşi ve gönülden, yürekten nice kahramanlar. Gaziantep'imize yarattıkları bu gurur için hepsine sonsuz teşekkürler. Yarın Alanyasporu ağırlıyoruz. İnşallah yeni bir başarı hikâyesi ile misafirimizi uğurlayacağız.