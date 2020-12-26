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Fedakarlık yapmazsak birbirimizden ayrı kalacağız

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Fedakarlık yapmazsak birbirimizden ayrı kalacağız
YENİ tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görevlerine dönen hemşireler Rabia Songür ve Naciye Sezer Yılmaz, insanlara fedakarlıkta bulunmaları çağrısı yaptı. Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi hemşiresi bir çocuk annesi 26 yaşındaki Rabia Songür, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü günden bu yana hastalığa karşı savaştıklarını söyledi. Pozitif tanılı hastaları iyileştirmek için verdiği mücadele sırasında Kovid-19'a yakalandığını dile getiren Songür, tedavi sürecini evde geçirdiğini belirtti. Songür, 5 yaşındaki çocuğu Cihangir'i yaklaşık 9 ay önce anne ve babasının yanına bıraktığını, bu süreçte oğluyla cep telefonu üzerinden görüntülü konuştuğunu aktardı. Palyatif Bakım Servisi sorumlu hemşiresi, 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Naciye Sezer Yılmaz da bu dönemde sağlık çalışanlarının elini taşın altına koyduğunu vurguladı. Testinin pozitif çıktığını öğrendiği zaman hayal kırıklığına uğradığını aktaran Yılmaz, "Hiç hasta olmam diye düşünüyor, çok fazla dikkat ediyordum ama maalesef yakalandım" dedi.

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Fedakarlık yapmazsak birbirimizden ayrı kalacağız
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