Gaziantep derbisini Adam kazandı

TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde'i temsil eden iki takımın nefes kesen maçında gülen taraftakımı oldu. Ligin erteleme maçındakulüpleri karşı karşıya geldi.'nda oynanan karşılaşmanın her seti nefesleri kesti. İlk seti 25-23 Merinosspor alarak öne geçti.Oyundan kopmayan Adam Voleybol üçüncü seti 25-12 rahat kazandı. Umutlarını arttıran Adam Voleybol, dördüncü seti 25-20 kazanarak maçta durumu 2-2 eşitledi.