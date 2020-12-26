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derbisini Adam kazandı

Merinosspor’u zorlu geçen maçta mağlup ettiler

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Gaziantep derbisini Adam kazandı
TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden iki takımın nefes kesen maçında gülen taraf Adam Voleybol takımı oldu. Ligin erteleme maçında Gaziantep kulüpleri karşı karşıya geldi. Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın her seti nefesleri kesti. İlk seti 25-23 Merinosspor alarak öne geçti. İkinci seti de 28-26 kazanan Merinosspor setlerde 2-0 öne geçti. Oyundan kopmayan Adam Voleybol üçüncü seti 25-12 rahat kazandı. Umutlarını arttıran Adam Voleybol, dördüncü seti 25-20 kazanarak maçta durumu 2-2 eşitledi. Son sette ise rakibine 15-11 üstünlük kuran Adam Voleybol sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.
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Gaziantep derbisini Adam kazandı
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