Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Gaziantep kurtuluşunu kutladı

kurtuluşunu kutladı

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Gaziantep kurtuluşunu kutladı
SERGİLEDİĞİ destansı mücadeleyle işgalci Fransız kuvvetlerini yenilgiyle uğratan Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü törenlerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan törene, korona virüs ile mücadele önlemleri nedeniyle Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgenaral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe kaymakamları, belediye başkanı ve protokol görevlileri ile sınırlı sayıda vatandaş katıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep kurtuluşunu kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA