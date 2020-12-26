Gaziantep’te somon balığı yetiştiriliyor

Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde üretilen somon balıkları, birçok ülkeye ihraç ediliyor. Fırat Nehri'nin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi arasında kalan bölümde kurulan kafeslerde yetiştirilen yerli somon balıkları, bölge insanına iş imkanı sağlarken, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor. Nehir kıyısında kurulan tesislerde 4 gram iken alınan somonlar, 6 ay boyunca bakımları yapılarak 3- 4 kiloya ulaşıyor. Tesisin işletme müdürü Serkan Çiftçi, kendi bünyelerinde yetiştirdikleri somon balıklarından 4 bin ton ihraç ettiklerini açıkladı. Çiftçi, Fırat Nehri'ndeki diğer tesislerde de somon üretildiğini ve yıllık 15 bin ton somon balığının dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini ifade etti. Fırat Nehri'nin derinliklerinin sürekli 15 derece soğuk olduğunu, bu nedenle yılın 12 ayı somon balığı yetiştirildiğini ifade eden Çiftçi, "Balıklarımızın önce bir yavru aşaması var. Bu aşamayı Kahramanmaraş bölgesindeki kuluçkahanelerimizde gerçekleştiriyoruz. Burada öncelikle yumurtadan başlıyoruz üretmeye" dedi. Çiftçi, "Daha sonra ise 4 grama kadar yavrular besleniyor ve sonrasında buraya yavru taşıma kamyonları ile getiriliyor. 4 gram aldığımız balığı 3- 4 kiloya, hatta 10 kiloya kadar yetiştirebiliyoruz" diye konuştu.