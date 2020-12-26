Kurallarımız çok basit; maske, mesafe ve temizlik

Valisi Erdinç Yılmaz, "Kurallarımız çok basit; maskemizi takacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve temizlik kurallarına özen göstereceğiz. Bu kurallara sadece kendimiz için değil sevdiklerimizin ve tüm toplumumuzun sağlığı için de uymak zorundayız" dedi. Asayiş, Koordinasyon ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında Sumbas ilçesinde yapıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına Osmaniye genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapılmasının yanında korona virüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilirken kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken tedbirlere dair görüş alışverişinde bulunuldu. Koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini hatırlatan Vali Yılmaz, "Kurallarımız çok basit; maskemizi takacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve temizlik kurallarına özen göstereceğiz. Bu kurallara sadece kendimiz için değil sevdiklerimizin ve tüm toplumumuzun sağlığı için de uymak zorundayız. Biz, kurumlarımızla birlikte gereken tüm tedbirleri alıyoruz" diye konuştu