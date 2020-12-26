Kuyumcudan altın çalan kişi tutuklandı

alışveriş bahanesiyle girdiğikuyumculardan altın çalan zanlıtutuklandı.Alınan bilgiye göre, kent merkezindefaaliyet gösteren ikikuyumcu ve saatçiden alışverişbahanesiyle hırsızlık yapıldığıbilgisini alan polis ekipleri çalışmabaşlattı.Asayiş Şube MüdürlüğüYankesicilik ve DolandırıcılıkBüro Amirliği ekipleri, kamerakayıtlarından iş yeri çalışanlarınıoyalayarak el çabukluğu ile dükkanlardanaltın bileklik, kolye vekol saati çalan kişinin B.A.Ş. (52)olduğunu belirledi.Benzer suçlardan kaydı olanşüpheli polis ekiplerince düzenlenenoperasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardındansağlık kontrolünden geçirilerekadliyeye sevk edilen B.A.Ş, çıkarıldığıhakimlikçe tutuklandı.