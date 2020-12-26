Kuyumcudan altın çalan kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'TA
alışveriş bahanesiyle girdiği
kuyumculardan altın çalan zanlı
tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde
faaliyet gösteren iki
kuyumcu ve saatçiden alışveriş
bahanesiyle hırsızlık yapıldığı
bilgisini alan polis ekipleri çalışma
başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü
Yankesicilik ve Dolandırıcılık
Büro Amirliği ekipleri, kamera
kayıtlarından iş yeri çalışanlarını
oyalayarak el çabukluğu ile dükkanlardan
altın bileklik, kolye ve
kol saati çalan kişinin B.A.Ş. (52)
olduğunu belirledi.
Benzer suçlardan kaydı olan
şüpheli polis ekiplerince düzenlenen
operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından
sağlık kontrolünden geçirilerek
adliyeye sevk edilen B.A.Ş, çıkarıldığı
hakimlikçe tutuklandı.