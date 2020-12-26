Süleyman’ın kuzularını çalan hırsızlar yakalandı

öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğu olan Süleyman Salih Akbey'in (10) kuzularını çalan 3 hırsız yakalandı. Hırsızların kuzuları sattıkları ortaya çıktı. Süleyman, kuzularını getirene 4 yıldır biriktirdiği 406 tane 1 liradan oluşan 15 Temmuz hatıra para koleksiyonunu vereceğini söylemişti. Olay, 8 Aralık'ta gece saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarının da kaydettiği olayda Ali Akbey'in evinin bahçesine giren kimliği belirsiz 2 kişi, kuzuları çaldı. İhbar üzerine polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bahçedeki ve çevredeki 200 güvenlik ve mobese kayıtlarını mercek altına alan polis, kuzuları A.D. (56), M.D.K. (41) ve M.B.'nin çaldığını saptadı.