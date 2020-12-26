Terör sığınağı imha edildi

Dörtyol Amanos kırsalında gerçekleştirilen 'Yıldırım 5' operasyonu sonucunda terör örgütünün gizlenmiş silah mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi kullanılan sığınak, barınak ve depo da imha edildi. İl Jandarma Komutanlığınca Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi alındı. Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla icra edilen "Yıldırım 5" operasyonu esnasında PKK-KCK terör örgütüne ait silah, mühimmat ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.