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Antep Savunması’nın kitabı yeniden yayınlandı

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Antep Savunması’nın kitabı yeniden yayınlandı
ANTEP Savunması üzerine Türkler tarafından yazılan ilk kitap olma özelliğini taşıyan Lohanizade Mustafa Nureddin'in kaleme aldığı Hubb-i İstiklal Abidesi Gazi'ayıntab Müdafaası adlı kitabı, Şehitkamil Belediyesi tarafından Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesiyle yeniden düzenlenerek kitaplaştırıldı. Antep halkının Fransızlara karşı verdiği büyük mücadeleyi anlatan İstiklal Sevgisinin Abidesi Gazi'ayıntab Müdafaası isimli eserin tanıtımı, geniş katılımlı basın toplantısında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) yapıldı. 1924 yılında İstanbul'da Osmanlı Türkçesi ile basılan Hubb-i İstiklâl Abidesi Gazi'ayıntab Müdafaası adlı kitap, Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesi karşılaştırmalı olarak 'İstiklal Sevgisinin Abidesi Gazi'ayıntab Müdafaası' adıyla yeniden kitaplaştırıldı.
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Antep Savunması’nın kitabı yeniden yayınlandı
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