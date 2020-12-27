Bakandan öğrencilere unutulmayacak sürpriz

Niğde'de eğitim öğretim faaliyeti gösteren Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesinde matematik dersi görülüyordu. Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi Matematik öğretmeni Gökçen Arslan Maral Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u daha önce yaptığı davete kayıtsız kalmayan Bakan Selçuk, matematik dersinin işlendiği sınıftaki derse bir anda katılarak öğrencilere sürpriz yaptı. Ders boyunca öğrencilerle sohbet eden Ziya Öğretmen öğrencilere, geleceğin bugünden çok farklı olacağını, bu nedenle kendilerini çok yönlü olarak yetiştirmeleri gerektiğini ifade etti. Matematik öğretmeni Gökçen Arslan Maral' da, her türlü destekleri için sayın bakana teşekkür ederken, "Bizöğretmenler olarak uzaktan eğitimle de çocuklarımızın ve ailelerimizin gönüllerine dokunuyoruz. Hiç görmediğimiz öğrenci ve velilerimizle çok güzel bağlar ve dostluklar kuruyoruz. Sadece birbirimizin sesini duyarak, ya da yazışarak kocaman bir aile nasıl olunurmuş, onu yaşıyoruz" dedi. Sohbette gençlik anılarını da paylaşan Bakan Ziya Selçuk, öğrencilere çok kitap okumaları gerektiğini belirtirken, "Kitabın karşısında eğilen, hiç kimsenin önünde eğilmez" dedi. Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Bakan Selçuk, 2019 yılında eğitim öğretime başlayan ve adından sıkça söz ettiren Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi'ne bir bilgisayar laboratuvarı kazandırma müjdesini de verdi.