Bin yıllık Adana bezı yeniden canlandırılıyor

Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Belkıs Yakıcı, ev tezgahlarında dokunan bin yıllık tarihi 'Adana bezi'ni yeniden gün yüzüne çıkardı. Pamuğuyla ünlü kentin kumaşı için coğrafi işaret başvurusu yapılırken, bu kumaştan el dokuması gömlek ve şalvar üretimine de başlandı. 1071 yılında Selçuklular döneminde Anadolu'da yaygınlaşan, Osmanlı döneminde ise kadınların ev tezgahlarında dokuduğu tarihi 'Adana bezi' Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi tarafından yeniden üretilmeye başlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar tekstil fabrikalarında kumaş dokuma üzerine çalışan kooperatif başkanı Belkıs Yakıcı, bu tecrübesinden yola çıkarak pamuğuyla ünlü kente, tarihi kumaşını da yeniden kazandırdı. Bölgedeki kadınlara verilen kumaş dokuma eğitimi ile üretimine başlanan pamuklu tarihi Adana bezinin iplik numarası, sıklığı, örgüsü, gramajı gibi teknik özellikleri belirlenerek coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Tescillenmesi beklenen kumaş ile kadınlar, modern tasarımlı yöresel Adana gömleği ve şalvarının da üretimine geçti.