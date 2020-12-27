Burhan Kerimoğlu hayatını kaybetti

hastalığı konusunda farkındalık yaratmak ve hastalık ile mücadele bilincinin artması konularında ülkemizde ve Hatay'da önemli çalışmaları olan Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Burhan Kerimoğlu, yakalandığı Covid-19'la girdiği mücadeleyi kaybederek yaşamını yitirdi. Kerimoğlu, Telasemi hastalığı ile mücadelede, yüzlerce hatta binlerce kişiye kan buldu, ama kendini hayata bağlayacak 7 ünite kanı bulamadı. Kerimoğlu 10 gün önce Covid-19'a yakalandı ve kendini evinde karantinaya aldı. Ancak her geçen gün durumu ağırlaştı. Buna rağmen hastaneye gitmek istemedi.