Gaziantep’in gözü alanyaspor’da

SÜPER Lig'de çıktığı son 12 maçı kaybetmeyen, son 3 karşılaşmada da galibiyet serisi yakalayan Gaziantep Futbol Kulübü
, özellikle zorlu maçlarda elde ettiği galibiyetlerle ligin üst sıralarını zorluyor. Bugün sahasında saat 13.30'da lider Aytemiz Alanyaspor
'u konuk edecek kırmızı -siyahlı ekip, bu zorlu karşılaşmayı da alıp seriyi sürdürmek istiyor. Asbaşkan Müslüm Özmen
, takım olarak hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Yakalanan başarının tesadüf olmadığını aktaran Özmen, "Bu kadar uzun bir seri öylesine gelişmedi. Sezon başından beri bir plan dahilinde yolumuza devam ediyoruz. Aslında geçen haftalarda berabere kaldığımız bazı maçlarda yediğimiz şanssız goller nedeniyle ciddi puan kayıpları yaşadık"
dedi.