Gaziantep’in gözü alanyaspor’da

SÜPER Lig'de çıktığı son 12 maçı kaybetmeyen, son 3 karşılaşmada da galibiyet serisi yakalayan, özellikle zorlu maçlarda elde ettiği galibiyetlerle ligin üst sıralarını zorluyor. Bugün sahasında saat 13.30'da lider'u konuk edecek kırmızı -siyahlı ekip, bu zorlu karşılaşmayı da alıp seriyi sürdürmek istiyor. Asbaşkan, takım olarak hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Yakalanan başarının tesadüf olmadığını aktaran Özmen,dedi.