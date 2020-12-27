Gaziantep’te 595 kişiye ihlalden ceza

önlemlerinin sıkı bir şekilde uygulanmaya çalışıldığı Gaziantep'te bazı vatandaşların önlemleri hiçe sayması cezayla karşılık buluyor. Kentte polisin yaptığı denetimlerde kuralları ihlal eden 595 kişiye idari yaptırım uygulandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yaptığı denetimlerde 21 Aralık günü 220 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden, bir şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, 20 yaş altı 1 şahsa ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 373 şahsa da idari yaptırım olmak üzere toplam 595 kişiye ceza kesildi.