Gaziantep’te sokaklara asma dikiliyor

Şahinbey Belediyesi sokakları yeşillendirmek amacıyla evleri önüne asma fidanı dikiyor. 5 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede isteyen her vatandaşın evinin önüne belediye görevlileri tarafından üzüm asması dikildiğini söyledi. İlçe merkezi ve şehre yakın bölgelerdeki tüm uygun alanları ağaçlandırmaya çalıştıklarını belirten Tahmazoğlu, şehir merkezinde de sokak aralarında da vatandaşların talep etmesi halinde evlerin önüne fidan dikildiğini söyledi. Tahmazoğlu, "Komşularımızla yeşil bir Şahinbey'i birlikte inşa ediyoruz. Hemşerilerimize dağıttığımız 5 bin fidan toprakla buluşuyor. Ekiplerimiz sahada. İsteyen vatandaşlarımızın evlerinin önüne ekiplerimiz tarafından asma fidan dikiliyor. Geleceğe Nefes olmaya devam" diye konuştu.