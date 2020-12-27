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İki aydır kaçıyordu polis yakaladı

HAYRETTİN YENEL
Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
NIĞDE'DE çeşitli yerlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirtilen 1 kişi polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Niğde'de çeşitli noktalardan ayakkabı, camilerdeki çeşmelerin muslukları, hayvan ve bisiklet hırsızlığı ile ilgili olarak Niğde İl Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kişiyi tespit eden polis ekipleri yaptıkları takip sonucunda A.T adlı kişiyi yakaladı. A.T adlı şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.
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İki aydır kaçıyordu polis yakaladı
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