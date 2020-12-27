İnternetsiz ve EBA noktasız köy kalmadı

örnek bir çalışmaya imza atan Erdemli Belediyesi, Torosların zirvesinde, 25 noktada açılan EBA Noktasının ardından, internet olmayan köy bırakmıyor. Torosların zirvesinde, rakım 1500'e kadar çıkan noktalara özel bir iletişim firması ile hareket eden ekipler, internet götürüyor, köylerde yüzleri güldürüyor. Erdemli Kaymakamı Avni Kula'nın önderliğinde Erdemli Belediyesi ve Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Radyo link sistemi ile dağları aşan ekipler, öncelikli olarak internet erişimi olmayan veya az olan köylerde çalışmayı başlattı. Hummalı bir çalışma yürüten ekipler ilk olarak 25 köy, 34 noktada EBA noktasına ücretsiz internet sağladı ve öğrencileri internetle buluşturdu. Köylerde, evler içinde çalışma yürüten ekipler, evlerinde internet erişiminden faydalanması için teknik çalışmalarını tamamladı.