Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Lamas limonu için tescil başvurusu

Lamas limonu için tescil başvurusu

DURHASAN ŞAHİN
Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Lamas limonu için tescil başvurusu
TÜRKIYE'NIN önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin Erdemli ilçesinde yetiştirilen Lamas limonunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alınabilmesi için çalışma başlatıldı. Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, ilçedeki bir limon bahçesinde hasada katıldı, incelemede bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Yıldız, ilçedeki bahçelerin Türkiye limon üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştirdiğini söyledi. Lamas limonunun Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesine sahip olduğunun altını çizen Yıldız, "Lamas limonu kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip, ekonomik Lamas limonu için tescil başvurusu değeri çok yüksek." dedi. Yıldız, Lamas limonuna AB coğrafi işaret tescili de alınabilmesi için çalışma yürüttüklerini vurguladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Lamas limonu için tescil başvurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA