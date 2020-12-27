önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin Erdemli ilçesinde yetiştirilen Lamas limonunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alınabilmesi için çalışma başlatıldı. Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, ilçedeki bir limon bahçesinde hasada katıldı, incelemede bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Yıldız, ilçedeki bahçelerin Türkiye limon üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştirdiğini söyledi. Lamas limonunun Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesine sahip olduğunun altını çizen Yıldız, "Lamas limonu kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip, ekonomik Lamas limonu için tescil başvurusu değeri çok yüksek." dedi. Yıldız, Lamas limonuna AB coğrafi işaret tescili de alınabilmesi için çalışma yürüttüklerini vurguladı.