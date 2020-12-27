Mersin merkezli operasyonda 4 ilde uyuşturucuya darbe

Mersin merkezli 4 ilde, 300 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, örgütlü olarak doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu deniz yoluyla KKTC'ye nakleden ve satışını gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin, drone destekli ve narkotik köpekleri eşliğinde 300 polisin katılımı ile 'torbacı' diye tabir edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, Mersin merkez, Tarsus ilçesi, Adana, Van ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.